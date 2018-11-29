Стал известен кандидат в президенты, получивший большинство голосов азербайджанцев в Грузии

Тбилиси. 29 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования второго тура президентских выборов в Грузии по избирательным участкам в районах компактного проживания азербайджанцев.
Как сообщает грузинское бюро Report, в Гардабанском, Марнеульском, Болнисском и Дманисском районах Грузии большинством голосов победила поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
На 63-х избирательных участках в Гардабанском районе С.Зурабишвили набрала 55,08% голосов, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 44,92% голосов.
На 90 избирательных участках в Марнеульском районе С.Зурабишвили поддержали 58,08% избирателей, Г.Вашадзе - 41,92% избирателей.
По результатам голосования на 62 избирательных участках в Болнисском районе С.Зурабишвили набрала 64,12% голосов, Г.Вашадзе - 35,88% голосов.
В Дманисском районе на 50 избирательных участках за С.Зурабишвили проголосовали 67,2% избирателей, за Г.Вашадзе голоса отдали 32,8% избирателей.
Cəmilə BabayevaАвтор новости