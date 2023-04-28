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США заявили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций

США заявили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций США готовы помочь Казахстану обеспечить соблюдение антироссийских санкций и минимизировать экономические последствия такой политики для страны.
В регионе
28 апреля 2023 г. 01:26
США заявили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций

США готовы помочь Казахстану обеспечить соблюдение антироссийских санкций и минимизировать экономические последствия такой политики для страны.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов США по итогам поездки в Казахстан 23-26 апреля представителей американских Минфина и Минторга.

"Члены делегации встретились с представителями правительства и частного сектора, чтобы обменяться информацией, обозначить стратегические приоритеты и предложить помощь в том, чтобы обеспечить соблюдение санкций и минимизировать экономические последствия этого для Казахстана", - отмечается в документе.

В состав делегации, в частности, вошли помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, и помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, курирующий вопросы экспортного контроля. Они призвали Астану "проявлять бдительность" и обсудили "потоки товаров двойного назначения, вызывающие наибольшую озабоченность" Вашингтона. По мнению Аксельрода, необходимо не допускать поставок в Россию "полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов" через территорию Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Qazaxıstana Rusiya əleyhinə sanksiyalara riayət məsələsində kömək etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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