США заявили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций

США готовы помочь Казахстану обеспечить соблюдение антироссийских санкций и минимизировать экономические последствия такой политики для страны.

США готовы помочь Казахстану обеспечить соблюдение антироссийских санкций и минимизировать экономические последствия такой политики для страны.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов США по итогам поездки в Казахстан 23-26 апреля представителей американских Минфина и Минторга.

"Члены делегации встретились с представителями правительства и частного сектора, чтобы обменяться информацией, обозначить стратегические приоритеты и предложить помощь в том, чтобы обеспечить соблюдение санкций и минимизировать экономические последствия этого для Казахстана", - отмечается в документе.

В состав делегации, в частности, вошли помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, и помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, курирующий вопросы экспортного контроля. Они призвали Астану "проявлять бдительность" и обсудили "потоки товаров двойного назначения, вызывающие наибольшую озабоченность" Вашингтона. По мнению Аксельрода, необходимо не допускать поставок в Россию "полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов" через территорию Казахстана.