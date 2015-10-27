США заявили, что Иран впервые приглашен к переговорам по Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Тегеран получил приглашение принять участие в новой многосторонней встрече по урегулированию кризиса в Сирии, которую планируется провести позднее на текущей неделе. Об этом сообщило 27 октября агентство Associated Press.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США, оно уточнило, что новое международное совещание по Сирии предполагается провести 29 октября в Вене. Иран пока не ответил на приглашение участвовать в данной многосторонней встрече. Как ожидается, участие в ней примут главы внешнеполитических ведомств ряда ключевых стран, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Францию, Иорданию, ОАЭ.

Иран ранее в таких дискуссиях не участвовал из-за противодействия некоторых других стран. США в последние дни заверяли, что они не отвергают участие Ирана в такого рода совещаниях на каком-то этапе в будущем. По свидетельству AP, решительнее всего против приглашения Ирана на новый раунд переговоров по Сирии выступала Саудовская Аравия. В минувшие выходные дни король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на переговорах с госсекретарем США Джоном Керри в Эр-Рияде якобы требовал не допустить приезда Ирана на новую многостороннюю встречу по Сирии. Однако, после продолжительного обсуждения этого вопроса с американской стороной саудовцы изменили позицию, передает Report со ссылкой на ТАСС.