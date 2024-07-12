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США заморозили помощь Грузии

США заморозили помощь Грузии Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024), которые должны были состояться в Грузии, заморозили оказание помощи республике.
В регионе
12 июля 2024 г. 21:56
США заморозили помощь Грузии

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024), которые должны были состояться в Грузии, заморозили оказание помощи республике.

Как передает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.

"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз", - сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.

Она добавила, что США обеспокоены "антидемократичными действиями" грузинских властей, которые подрывают евро-атлантический путь республики.

"США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии ("Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - ред.) распространяют, что подрывает евро-атлантический путь Грузии", - заключила Зея.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstana yardımı dondurub

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