США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года

Министерство обороны США заключило с рядом турецких компаний контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик в Турции на срок до конца 2024 года и общую сумму $95 млн. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью $95 млн на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении Минобороны. С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции уже не первый раз говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных.