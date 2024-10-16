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США, Южная Корея и Япония создадут новый механизм наблюдения за санкциями против КНДР

США, Южная Корея и Япония создадут новый механизм наблюдения за санкциями против КНДР США, Южная Корея и Япония учредят новый механизм с целью следить за соблюдением санкций в отношении КНДР.
В регионе
16 октября 2024 г. 12:35
США, Южная Корея и Япония создадут новый механизм наблюдения за санкциями против КНДР

США, Южная Корея и Япония учредят новый механизм с целью следить за соблюдением санкций в отношении КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap в среду со ссылкой на южнокорейский МИД.

"Цель механизма – содействовать полному выполнению санкций ООН против КНДР за счет публикации информации на основе скрупулезного расследования фактов нарушения и обхода санкций", - сказано в заявлении.

Согласно документу, эта структура унаследует многое от мандата прежней группы экспертов ООН, прекратившей работу 30 апреля.

Наблюдать за соблюдением санкций должны будут также Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Вашингтон, Токио и Сеул приглашают и другие государства подключиться к новому проекту и обещают в полной мере добиться соблюдения санкций против Северной Кореи.

В МИД Южной Кореи ожидают, что готовящийся к работе механизм позволит преодолеть прежние ограничения в деятельности группы экспертов ООН и избежать соперничества стран, которое имело место в СБ ООН и сдерживало активность группы.

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