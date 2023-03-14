США вызвали посла России после инцидента с беспилотником над Черным морем

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем, сообщило американское ведомство.

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем.

Как передает Report, ранее 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из истребителей задел винт беспилотника. Из-за этого, утверждают в командовании, американские военные были вынуждены затопить дрон.

Командующий Джеймс Зекер заявил, что беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него". Он назвал небезопасными действия российских пилотов.