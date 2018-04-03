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    США вывели еще одну часть военной базы Инджирлик из Турции

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ США перенесли в другую локацию мобильное оружейное депо "Армаг", расположенное на военно-воздушной базе Инджирлик в турецком регионе Адана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, причиной этого указано отсутствие необходимости сохранения депо в Инджирлик.

    По сообщению, депо перенесено на другую базу, где проводятся военные операции.

    Таким образом, уже три оружейных депо было перенесено США с данной базы. Вес одного депо составляет 40 тонн, длина 15 метров. Депо были перенесено грузовым самолетом C-5M Super Galaxy, относящимся к 22 воздушным перевозкам из военно-воздушной базы Трэвис в Инджирлик.

    Долгие годы США сохраняли мобильное оружейное депо "Армаг" на базе Инджирлик в турецком регионе Адана.

    Отметим, что некоторое время назад была распространена информацию, что США выведут своих военнослужащих из Турции и Катара и разместят в базах на территории Иордании и Кувейта. После этой информации Центральное командование ВС США опровергло информацию СМИ о выводе американских военнослужащих с турецкой базы Инджирлик и катарской Аль-Удейд.

    Напомним, что военно-воздушная база Трэвис находится в американском штате Калифорния.

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