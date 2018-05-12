США выделят Украине 125 млн долларов на улучшение экономики Донбасса

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере 125 млн долларов для Донбасса и прилегающих территорий.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в сообщении USAID в Facebook.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение её развития", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, объявление о выделении средств будет сделано в Славянске 15 мая.