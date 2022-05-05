США выделят Таджикистану более 60 млн долларов для помощи "сектору безопасности"

США в течение двух лет выделят Таджикистану более 60 млн долларов на "оказание помощи сектору безопасности".

США в течение двух лет выделят Таджикистану более 60 млн долларов на "оказание помощи сектору безопасности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг заместитель главы американского посольства в Душанбе Бриджит Уокер в ходе церемонии передачи транспортных средств представителю Минобороны республики.

"Она добавила, что на состоявшейся церемонии таджикской армии передано восемь грузовых машин и запчасти на общую сумму в 2,3 млн долларов. В сообщении посольства говорится, что эта техника позволит улучшить мобильность сил Минобороны в условиях сложного ландшафта Таджикистана. "Это пожертвование является лишь одним из примеров помощи, которую мы оказываем Вооруженным силам Таджикистана, и демонстрирует нашу приверженность повышению способности Таджикистана защищаться от вооруженных боевиков и искоренять поток наркотрафика", - сказала Уокер.

В посольстве добавили, что с 1992 года правительство США предоставило Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 млн долларов. Она включает программы по обучению персонала, оборудование и инфраструктуру.