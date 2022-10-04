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США выделили Украине новый транш военной помощи на $625 млн

США выделили Украине новый транш военной помощи на $625 млн Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на 625 млн долларов.
В регионе
4 октября 2022 г. 22:01
США выделили Украине новый транш военной помощи на $625 млн

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на 625 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Байден пообещал продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется. В частности, сегодня он выделил новый транш помощи в сфере безопасности на сумму в 625 млн долларов", - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что речь идет о "дополнительном вооружении и снаряжении. В частности, о системах HIMARS, различных других артиллерийских системах и боеприпасах, бронированных транспортных средствах".

Также Байден заверил собеседника в готовности США и дальше вводить ограничительные меры против России.

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