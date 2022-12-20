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США выделили Украине через Всемирный банк 2 млрд долларов

США выделили Украине через Всемирный банк 2 млрд долларов Министерство финансов Украины сообщило во вторник о получении 2 млрд долларов от США, выделенных через механизм Всемирного банка (ВБ) для поддержки украинского госбюджета.
В регионе
20 декабря 2022 г. 16:57
США выделили Украине через Всемирный банк 2 млрд долларов

Министерство финансов Украины сообщило во вторник о получении 2 млрд долларов от США, выделенных через механизм Всемирного банка (ВБ) для поддержки украинского госбюджета.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка", - говорится в сообщении Минфина страны.

"Денежные средства предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", - добавляет ведомство.

Уточняется, что это уже второй транш из состава американского гранта в размере 4,5 млрд долларов.

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