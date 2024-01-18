США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

Большая часть виз российской делегации для участия в предстоящих мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке уже выдана.

Большая часть виз российской делегации для участия в предстоящих мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке уже выдана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Визы находятся в процессе выдачи, значительная часть виз уже получена. Но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней, хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал он.

Рябков также отметил, что не предполагает возможных контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН.