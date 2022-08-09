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США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси

США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси или связанных с ними лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к "подрыву демократических институтов" в этой стране.
В регионе
9 августа 2022 г. 17:14
США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси

США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси или связанных с ними лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к "подрыву демократических институтов" в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда, а также в препятствовании переходу к демократии в Беларуси", - говорится в письменном заявлении шефа американской дипломатии.

Список подпавших под санкции не приводится, однако, как отметил Блинкен, в него вошли "лица, занимающие высокие посты" в администрации президента Белоруссии, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуре, СК, Минтрансе, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и других государственных структурах.

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