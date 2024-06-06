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США вводят санкции в отношении граждан Грузии

США вводят санкции в отношении граждан Грузии США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей.
В регионе
6 июня 2024 г. 21:52
США вводят санкции в отношении граждан Грузии

США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что это первый пакет визовых ограничений и он включает членов правящей партии Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

"Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации давно заявленных демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия", - заявил М.Миллер.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstana viza sanksiyaları tətbiq edir

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