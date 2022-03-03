США обнародовал список россиян, попавших под санкции

США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Как заявил Белый дом, США вводят визовые ограничения против "19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц".
В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также глава "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, а также Борис и Аркадий Ротенберги.
Санкции применят также к членам их семей, за исключением Пескова и Усманова.
"США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей", - говорится в заявлении Белого дома.
Кроме того, США за "дезинформацию" вводят блокирующие санкции в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в России или в Украине и играющих ведущие роли в этих структурах.