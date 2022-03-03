США обнародовал список россиян, попавших под санкции

США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил Белый дом, США вводят визовые ограничения против "19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц".

В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также глава "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

Санкции применят также к членам их семей, за исключением Пескова и Усманова.

"США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, США за "дезинформацию" вводят блокирующие санкции в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в России или в Украине и играющих ведущие роли в этих структурах.