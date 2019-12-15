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США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране

​США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране

США с 15 декабря отменяют исключение из санкций в отношении объекта "Фордо" в Иране, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, расположенный под землей у горы, завод по обогащению урана на протяжении долгого времени вызывал обеспокоенность у Запада, в том числе и в связи с такой скрытой геолокацией. Снять тревогу удалось посредством договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр.

Причиной возврата американских рестрикций против "Фордо" стало возобновление Ираном обогащения урана - шаг, на который Тегеран пошел из-за уже существующего жесткого санкционного режима США.

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