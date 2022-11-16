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США ввели санкции в отношении филиала компании Milandr в Армении

США ввели санкции в отношении филиала компании Milandr в Армении Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Госдепом ввели санкции в отношении филиала российской компании Milan dr в Армении Milu Electronics LLC (Milur Electronics).
В регионе
16 ноября 2022 г. 18:14
США ввели санкции в отношении филиала компании Milandr в Армении

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Госдепом ввели санкции в отношении филиала российской компании Milandr в Армении Milur Electronics из-за поставок микроэлектроники военно-промышленному комплексу России.

Как передает Report со ссылкой на министерство финансов США, армянский филиал российской компании был создан с целью размещения заказов на зарубежных заводах на производство интегрированных микрочипов.

"Milur Electronics использовалась в качестве подставной компании Milandr как средство ведения бизнеса Milandr с иностранными партнерами. Фактически, сотрудники Milandr сами пытались получить доступ к сети Milur Electronics для ведения бизнеса", - говорится в заявлении.

Помимо самой армянской компании, санкции также введены в отношении Milur SA, базирующимся в Швейцарии основным акционером Milur Electronics, и сотрудников и деловых партнеров Milandr для координации финансовых переводов в Milur Electronics.

Вся эта работа осуществляется в рамках санкций в отношении транснациональной сети закупок технологий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

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