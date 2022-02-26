США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова

Соединенные Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России.

Соединенные Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России", - говорится в документе.

Также под санкции подпали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерия Герасимова.

По его данным, Шойгу и Герасимов также попали и в черный список Госдепартамента. Ограничения против них были введены на основании указа президента США Джо Байдена от 15 апреля 2021 года, касающегося "определенных видов причиняющей вред деятельности правительства Российской Федерации за рубежом".