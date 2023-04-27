США ввели санкции против ФСБ и КСИР

США ввели санкции против Федеральной службы безопасности РФ и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за «незаконное удержание американских граждан».

США ввели санкции против Федеральной службы безопасности РФ и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за "незаконное удержание американских граждан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам представителя вашингтонской администрации, первый пакет санкций вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена против "субъектов в России и Иране", которые "ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев".

Он подчеркнул, что эти "субъекты" пытались использовать американских граждан "в качестве политического рычага или для получения уступок" от США. Такие действия стали угрозой для стабильности и целостности международной политической системы и безопасности американцев за рубежом, указал чиновник.

"Они (ФСБ и КСИР) несут ответственность за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом», - отметил представитель администрации.

По его словам, ФСБ была задействована в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, которых "несправедливо задержали в России". КСИР также причастны «к соучастию или ответственность за отдачу приказов» по «неправомерному задержанию» американцев за рубежом, утверждает политик.

В июле прошлого года Байден подписал указ, поразумевающий введение санкций «против тех, кто несет ответственность» за случаи «неправомерного задержания» за рубежом американцев.