Вашингтон ввел санкции против двух россиян за киберпреступления

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц.
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Ограничения были введены в отношении российской компании ООО "Русстрой-СК", а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Йемене, Ливане, ОАЭ и Турции.
Соответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.
Санкции подразумевают изъятие и блокировку имущества оказавшихся под санкциями лиц на территории США.
Минфин США утверждает, что фигурирующие в списках россияне – Руслан Перетятько и Андрей Коринец – занимались хакерской деятельностью, "нацеленной на физических и юридических лиц в США, Великобритании и других странах", а также на "критически важные правительственные сети США".
Ранее рестрикции в отношении Перетятько и Коринца ввела Великобритания.