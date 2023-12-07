Вашингтон ввел санкции против двух россиян за киберпреступления

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц.

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц.

Как сообщает Report , под санкции попали двое россиян, граждане Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанец, у которого, по версии Минфина США, есть гражданство России, Сирии и Турции.

Ограничения были введены в отношении российской компании ООО "Русстрой-СК", а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Йемене, Ливане, ОАЭ и Турции.

Соответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.

Санкции подразумевают изъятие и блокировку имущества оказавшихся под санкциями лиц на территории США.

Минфин США утверждает, что фигурирующие в списках россияне – Руслан Перетятько и Андрей Коринец – занимались хакерской деятельностью, "нацеленной на физических и юридических лиц в США, Великобритании и других странах", а также на "критически важные правительственные сети США".

Ранее рестрикции в отношении Перетятько и Коринца ввела Великобритания.