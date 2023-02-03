США ввели санкции против членов совета директоров иранского производителя БПЛА

Власти США добавили в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars.

Власти США добавили в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) включило в реестр восемь руководителей компании Paravar Pars, базирующейся в Иране, в отношении которой США и Европейский союз ранее вводили санкции за производство беспилотных летательных аппаратов серии Shahed для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в сообщении.