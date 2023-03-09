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США ввели санкции против чиновников и компаний Ирана за нарушения прав женщин

США ввели санкции против чиновников и компаний Ирана за нарушения прав женщин Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин.
В регионе
9 марта 2023 г. 03:35
США ввели санкции против чиновников и компаний Ирана за нарушения прав женщин

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минфина страны.

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживают женщин Ирана, которые выступают за основные свободы перед лицом жестокого режима. Здесь с женщинами обращаются как с гражданами второго сорта и пытаются любыми средствами подавить их голоса", - приводит ведомство слова заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Отмечается, что санкции, в том числе, коснулись замглавы Генпрокуратуры Ирана, двух военных, двух региональных руководителей тюрем и трех компаний, которые, по данным США, причастны к подавлению протестов на территории Ирана.

Согласно информации, женщины-заключенные подвергаются в иранских тюрьмах "сексуальной жестокости, пыткам и нечеловеческому обращению".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran rəsmiləri və şirkətlərinə qarşı növbəti sanksiya tətbiq edib

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