США ввели санкции против чиновников и компаний Ирана за нарушения прав женщин

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минфина страны.

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживают женщин Ирана, которые выступают за основные свободы перед лицом жестокого режима. Здесь с женщинами обращаются как с гражданами второго сорта и пытаются любыми средствами подавить их голоса", - приводит ведомство слова заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Отмечается, что санкции, в том числе, коснулись замглавы Генпрокуратуры Ирана, двух военных, двух региональных руководителей тюрем и трех компаний, которые, по данным США, причастны к подавлению протестов на территории Ирана.

Согласно информации, женщины-заключенные подвергаются в иранских тюрьмах "сексуальной жестокости, пыткам и нечеловеческому обращению".