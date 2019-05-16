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США ввели санкции против чеченского спецотряда "Терек" и пяти россиян

​США ввели санкции против чеченского спецотряда "Терек" и пяти россиян

Ограничительные меры, в частности, распространяются на командира отряда Абузайда Висмурадова

Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

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