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США ввели новые санкции против ряда предприятий России

США ввели новые санкции против ряда предприятий России Новые санкции США затрагивают в том числе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", а также компанию "Мегафон".
В регионе
12 апреля 2023 г. 19:52
США ввели новые санкции против ряда предприятий России

Новые санкции США затрагивают в том числе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", а также компанию "Мегафон".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, очередные черные списки опубликовало в среду американское министерство финансов.

Санкции ввели против "Металлоинвеста" и ЧВК "Патриот".

В черный список США также попали несколько предприятий атомной отрасли России, включая производственное объединение (ПО) "Старт" им. М.В. Проценко, Ковровский механический завод, ВПО "Точмаш", АО "НИКИМТ-Атомстрой". Санкции вводятся за то, что эти компании "находятся в собственности или под контролем правительства Российской Федерации, действуют или намереваются действовать прямо или косвенно от его имени".

В черный список также попал президент АО "Русатом Оверсиз" (РАОС, входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.

Минфин США аннулировал генеральную лицензию, разрешающую сделки с принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову собственностью.

Новые санкции США касаются в том числе АО "Русатом Оверсиз" (РАОС, входит в госкорпорацию "Росатом"). Они предусматривают ограничения на экспорт и другие операции с подсанкционными структурами и лицами.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против 17 судов под российским флагом, в основном предназначенных для грузоперевозок. Суда связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией. Санкции также введены против ее генерального директора Евгения Дитриха. В санкционный список внесены также два грузовых судна под флагом Турции, принадлежащих компании Pola Raiz.

В санкционный перечень, помимо россиян и предприятий РФ, вошли граждане Венгрии и Кипра, а также расположенные на этом острове предприятия. Кроме того, в списке значатся граждане Австрии, Венгрии, Узбекистана и Швейцарии.

Под ограничения подпал расположенный в Венгрии Международный инвестиционный банк и его московская "дочка".

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