США введут новые санкции против Грузии

США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии.

США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

"Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии. Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством. У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели", - сообщил он.

Миллер уточнил, что речь идет именно о новом пакете санкций, которые будут объявлены в ближайшие недели.