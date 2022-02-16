США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ

Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, резидентура ЦРУ была "временно перемещена" из Киева во вторник.

Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства в Украине из Киева во Львов, отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления Соединенных Штатов. По утверждению источников, перемещение сотрудников ЦРУ в Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой РФ "активности" в стране.