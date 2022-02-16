О нас
Report Georgia
Аудио новости

США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ

США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
В регионе
16 февраля 2022 г. 10:04
США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ

Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, резидентура ЦРУ была "временно перемещена" из Киева во вторник.

Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства в Украине из Киева во Львов, отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления Соединенных Штатов. По утверждению источников, перемещение сотрудников ЦРУ в Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой РФ "активности" в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ MKİ-nin Kiyevdəki ofisinin yerini dəyişib

Другие новости из категории

В Украине число заразившихся COVID-19 приблизилось к 32 тыс.
В Украине число заразившихся COVID-19 приблизилось к 32 тыс.
16 февраля 2022 г. 11:09
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек
16 февраля 2022 г. 10:59
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тыс. человек
16 февраля 2022 г. 10:54
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
16 февраля 2022 г. 00:54
Ночные клубы Грузии готовятся к открытию после двухлетней паузы
Ночные клубы Грузии готовятся к открытию после двухлетней паузы
15 февраля 2022 г. 19:41
Путин: Россия не желает войны
Путин: Россия не желает войны
15 февраля 2022 г. 19:36
Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии
Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии
15 февраля 2022 г. 19:32
Посол Туркменистана в РФ и заммэра Москвы обсудили перспективы сотрудничества
Посол Туркменистана в РФ и заммэра Москвы обсудили перспективы сотрудничества
15 февраля 2022 г. 17:48
В Ашхабаде проведена рабочая встреча по обсуждению учебной программы ИУВР
В Ашхабаде проведена рабочая встреча по обсуждению учебной программы ИУВР
15 февраля 2022 г. 17:41
Лавров заявил о рекордно низком уровне доверия между странами ОБСЕ
Лавров заявил о рекордно низком уровне доверия между странами ОБСЕ
15 февраля 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi