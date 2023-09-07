США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов

Соединенные Штаты в ближайшее время впервые передадут Украине активы, которые были конфискованы у российских олигархов.
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"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем ей активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", - заявил Госсекретарь США.
По его словам, за развязанную войну должны заплатить те, кто поддерживал власти РФ.
Речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые предполагается направить на поддержку и реабилитацию ветеранов. Эти средства будут направлены Украине в рамках заявленного Госдепом нового пакета помощи на сумму 1 млрд долларов.