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США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине

США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине США впервые приняли решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.
В регионе
4 февраля 2023 г. 03:39
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине

США впервые приняли решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, генпрокурор страны Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Он напомнил, что весной 2022 года выдвинул обвинения в отношении К.Малофеева в уклонении от санкций.

"Конфискованные средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины", - добавил М.Гарланд.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, который также присутствовал на мероприятии в США, поблагодарил Вашингтон "за решительные меры и поддержку".

Суд южного округа Нью-Йорка ранее на этой неделе разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с К.Малофеевым. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Малофеев находится в американских санкционных списках с 2014 года. Сам бизнесмен ранее утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года.

Отметим, что 49-летний Константин Малофеев - российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель председателя Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества "Царьград". Он в числе финансистов продвигаемой в РФ на государственном уровне концепции "русский мир".

С 2014 года политик-предприниматель находится под санкциями 27 стран Европейского союза, США, Канады, с 2017 года - в межгосударственном розыске, а затем под дополнительными санкциями Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии и других государств.

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