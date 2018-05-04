 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США вновь выразили обеспокоенность в связи с возможной закупкой Турцией С-400

    Будучи членом НАТО, Турция должна закупать только такие вооружения, которые оперативно совместимы с другими партнерами по альянсу

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    "Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО, а Турция - член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые оперативно совместимы с остальными партнерами по НАТО, - сказала она. - Мы не считаем [C-400] оперативно совместимым".

    Она также отказалась комментировать внесенный в Конгресс США законопроект об ограничении поставок истребителей F-35 в Турцию.

    С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, может применяться против наземных объектов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140