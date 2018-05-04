США вновь выразили обеспокоенность в связи с возможной закупкой Турцией С-400

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО, а Турция - член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые оперативно совместимы с остальными партнерами по НАТО, - сказала она. - Мы не считаем [C-400] оперативно совместимым".

Она также отказалась комментировать внесенный в Конгресс США законопроект об ограничении поставок истребителей F-35 в Турцию.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, может применяться против наземных объектов.