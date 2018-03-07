США внесут изменения в действующий маршрут транзита спецгрузов в Афганистан

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Будут внесены изменения в действующий маршрут транзита спецгрузов США в Афганистан.

Как передает Report со ссылкой на Total.kz, сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса парламента Казахстана обсуждался и был одобрен законопроект "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами РК и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию РК в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана".

В 2017 году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита спецгрузов в Афганистан: американцы предложили включить в маршрут порты Курык и Актау.

В своем выступлении глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу – через Узбекистан и далее в Афганистан.