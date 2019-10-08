США внесли в черный список 28 китайских компаний

Американское министерство торговли внесло в «черный список» 28 китайских компаний. Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, китайские компании попали в «черный список» США из-за нарушений прав уйгурского населения в Китае.

Все 28 компаний, по версии США, действовали вразрез с внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов. Кроме того, американское ведомство считает, что эти организации представляют риск национальной безопасности США.