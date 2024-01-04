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США вложат в Microchip Technology более $160 млн для развития полупроводниковой отрасли

США вложат в Microchip Technology более $160 млн для развития полупроводниковой отрасли Министерство торговли США в рамках предварительного договора по Закону о чипах и науке (CHIPS & Science Act) предоставит американскому производителю чипов Microchip Technology около $162 млн, чтобы укрепить позиции страны в сфере полупроводников.
В регионе
4 января 2024 г. 15:25
США вложат в Microchip Technology более $160 млн для развития полупроводниковой отрасли

Министерство торговли США в рамках предварительного договора по Закону о чипах и науке (CHIPS & Science Act) предоставит американскому производителю чипов Microchip Technology около $162 млн, чтобы укрепить позиции страны в сфере полупроводников.

Как передает Report, об этом сообщила глава Национального экономического совета США Лаэль Брейнард в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Не менее важной целью этого вложения, по словам представительницы Белого дома, является завершение создания устойчивой системы обеспечения полупроводниками американской экономики и системы национальной безопасности, от армии и спутников до потребительских товаров.

Как отметила Брейнард, еще недавно, во время пандемии коронавируса, США испытывали критический дефицит полупроводников.

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Версия на английском языке US plans $162 million award to Microchip Technology to boost production

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