США выделят Армении дополнительную помощь на борьбу с COVID-19

Правительство США посредством Агентства международного развития США (USAID) предоставит Армении дополнительное содействие в размере 60 тыс. долларов CША на борьбу с коронавирусом, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Эти средства наряду с объявленным недавно финансированием в 1,1 млн. долларов США будут использованы по следующим направлениям: подготовка лабораторных систем, активизация выявления случаев и эпидемиологического контроля, поддержка технических экспертов для принятия ответных мер и обеспечения готовности, содействие в информировании о рисках.

Отмечается, что средства будут использованы также на развитие иных необходимых направлений.

Как сообщал ранее Армянский национальный комитет Америки (ANCA), США выделят Армении 1,1 млн. долларов США в рамках глобального пакета чрезвычайной помощи для преодоления пандемии коронавируса COVID-19.

По положению на 16 апреля, в Армении зафиксировано 1 159 подтвержденных случаев коронавируса. Вылечились 358 человек, 18 пациентов скончались.