США выделили Грузии 64 млн долларов для поддержки экономики

Вашингтон выделил Грузии 64 млн. долларов США для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям республики.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство США в Тбилиси.

Отмечается, что это финансирование является частью двухсторонних соглашений между двумя странами о содействии развитию.

Грузия и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. С тех США оказали финансовую помощь республике в размере более 4 млрд.долларов США.