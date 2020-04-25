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США выделили Грузии 64 млн долларов для поддержки экономики

​США выделили Грузии 64 млн долларов

Вашингтон выделил Грузии 64 млн. долларов США для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям республики. 

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство США в Тбилиси.

Отмечается, что это финансирование является частью двухсторонних соглашений между двумя странами о содействии развитию.

Грузия и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. С тех США оказали финансовую помощь республике в размере более 4 млрд.долларов США.

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