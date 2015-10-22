Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ США, Великобритания, Франция и Германия направили письмо в Совет Безопасности ООН, в котором заявили, что считают нарушением резолюций ООН ракетные испытания, недавно проведенные Ираном, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно письму, испытанные Ираном баллистические заряды "потенциально могут перевозить ядерное оружие".

11 октября министр обороны Ирана Хосейн Дехкан объявил об успешном запуске новой баллистической ракеты, получившей название "Эмад". По оценке западных экспертов, радиус действия ракеты составляет 1,700 км, а точность – около 500 м. Она способна нести боеголовку массой 750 кг.