​США ведут переговоры с Турцией по противодействию ИГ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ США подтвердили, что ведут переговоры с Турцией о расширении их совместной кампании против экстремистской группировки "Исламское государство" в северной Сирии, передает Report со ссылкой на BBC.

Спикер Госдепартамента Джон Кирби сказал, что коалиция будет "прилагать больше усилий и действовать более энергично в приграничной области".

Он заявил, что США не санкционировали турецкие авиаудары по курдским позициям на севере Ирака.

Курды, которые противостоят "Исламскому государству" обвиняют Турцию в обстреле их позиций.

По их словам, действия Турции против ИГ это только прикрытие для борьбы с курдскими вооруженными формированиями.