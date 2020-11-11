США увеличили финансовую помощь Грузии

Грузия является одним из важных направлений в повестке внешней политики США

"За последние 4 года финансовая помощь США для Грузии выросла на 50 миллионов долларов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, в проекте бюджета США на 2020-2021 годы предусмотрено выделение Грузии финансовой помощи в размере 132 миллионов долларов.

Глава МИД отметил, что в этом документе также выражена поддержка территориальной целостности Грузии:

"Законопроект подтверждает, что Грузия является одним из важных направлений в повестке внешней политики США".