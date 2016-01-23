​США: Турция должна сделать гораздо больше для борьбы с ИГИЛ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают, что Турция должна сделать гораздо больше для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", в том числе закрыть для боевиков свою границу с Сирией.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Хотелось бы, чтобы Турция сделала больше", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу участия Анкары в международной кампании против ИГИЛ. Картер отметил, что Турция может сыграть важнейшую роль в этой кампании, однако пока предпринимает недостаточные усилия для противодействия террористам. Турецко-сирийская "граница остается дырявой" для прохода боевиков и доставки грузов для ИГИЛ, подчеркнул глава Пентагона, добавив, что США продолжают добиваться от турецкого правительства более решительных шагов в борьбе с экстремистами.