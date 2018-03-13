США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ США резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности размещенного там на постоянной основе персонала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journalсо ссылкой на американских официальных лиц.

Причина произошедшего - напряженные отношениях между двумя странами.

Сейчас в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. Вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы "рассматривается уже некоторое время".