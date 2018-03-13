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    США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик

    Причина произошедшего - напряженные отношениях между двумя странами

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ США резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности размещенного там на постоянной основе персонала.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journalсо ссылкой на американских официальных лиц.

    Причина произошедшего - напряженные отношениях между двумя странами.

    Сейчас в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. Вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы "рассматривается уже некоторое время".

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