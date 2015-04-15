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    США сокращают финансирование по ряду программ в Армении

    Глава армянского офиса USAID Карен Хиллиард отметила о продолжении деятельности

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Правительство США с учетом различных международных проблем приняло решение сократить финансирование по некоторым программам, реализуемым в ряде стран, в том числе, в европейских государствах и в Армении.

    Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллз на встрече с главой армянского правительства Овиком Абрамяном.

    Стороны на встрече обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о сложившейся в регионе политической и экономической ситуации.

    Ранее отмечалось о закрытии армянской программы Агентства США по международному развитию (USAID). Глава армянского офиса USAID Карен Хиллиард отметила о продолжении деятельности. 

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