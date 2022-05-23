США собираются модернизировать военную базу на севере Гренландии

США намерены модернизировать военную базу Туле на севере Гренландии.

США намерены модернизировать военную базу Туле на севере Гренландии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на доклад американского контрольного органа.

В доступной для чтения части документа говорится о выделении миллиардов долларов на нужды в Арктике, в том числе на усовершенствование базы Туле.

То же самое газете подтвердили источники в Соединенных Штатах. В заявлении руководства американских ВВС, полученном изданием от посольства США, говорится о заинтересованности в этом объекте, инфраструктура которого устарела.

При этом ни правительство Гренландии, ни датский парламент не знают, в чем именно состоит планируемая модернизация островной базы. Вопрос также никогда не обсуждался в парламентских комитетах по делам Гренландии и по обороне.

"Мы не хотим говорить. Когда дело касается нас, мы хотим участвовать. Она [база] находится в нашей стране, и поэтому мы хотим знать, когда что-то происходит", - приводит издание слова председателя комитета гренландского парламента по иностранным делам и безопасности Пипалук Люнге Расмуссен.

В соответствии с соглашением между США, Гренландией и Данией американская сторона должна консультироваться и информировать датские и гренландские власти о любом существенном изменении в военных планах США в Гренландии. При этом она не обязана обращаться за соответствующими разрешениями.