США сняли санкции с "Белоруснефти"

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Госдепартамент США принял решение прекратить санкции в отношении "Белоруснефти". Как отмечает Report со ссылкой на BBC, документ об этом был принят 25 февраля 2015 года.

В информации отмечается, что было принято решение отменить наложенные на "Белоруснефть" санкции, так как компания больше не замешана в деятельности, подпадающей под санкции.

Напомним, что концерн попал под санкции США весной 2011 года в связи с участием в разработке нефтяного месторождения Джофеир в Иране совместно с компанией NaftIranIntertrade. Эта иранская компания была внесена США в санкционный список на год раньше с мотивацией, что Иран использует доходы от продажи нефти для реализации своей ядерной программы.