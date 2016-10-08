Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ США смягчили санкции в отношении Ирана, упростив иностранным компаниям ведение бизнеса. Как cообщает Report со ссылкой на Associated Press, минюст США опубликовал документ, в котором разрешаются некоторые ранее запрещенные долларовые операции. Власти США позволили вести дела между Ираном и офшорными банковскими учреждениями при условии, что они не касаются американского минфина. Также был снят запрет на проведение операций с иранскими компаниям, которые могут контролироваться лицом, попадающим под санкции США.

Несмотря на ядерное соглашение, власти США сохраняют санкции в отношении Ирана, его отдельных компаний и граждан.