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    США смягчили санкции в отношении Ирана

    Минюст США опубликовал документ, в котором разрешаются некоторые ранее запрещенные долларовые операции

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ США смягчили санкции в отношении Ирана, упростив иностранным компаниям ведение бизнеса. Как cообщает Report со ссылкой на Associated Press, минюст США опубликовал документ, в котором разрешаются некоторые ранее запрещенные долларовые операции. Власти США позволили вести дела между Ираном и офшорными банковскими учреждениями при условии, что они не касаются американского минфина. Также был снят запрет на проведение операций с иранскими компаниям, которые могут контролироваться лицом, попадающим под санкции США.

    Несмотря на ядерное соглашение, власти США сохраняют санкции в отношении Ирана, его отдельных компаний и граждан.

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