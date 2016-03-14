США решительно осудили теракт в Анкаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшний теракт в Анкаре. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении госдепа США.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших, мы желаем быстрого выздоровления пострадавшим. Мы свидетельствуем свое крепкое партнерство с нашим союзником — Турцией в НАТО в борьбе с общей террористической угрозой", — уточняется в сообщении.

Минздрав Турции сообщил ранее о 34 погибших при взрыве в Анкаре. Взрыв произошел в воскресенье на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей. По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами.