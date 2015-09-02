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    ​США решили ввести новые санкции против компаний из России

    Их подозревают в деятельности, идущей вразрез с американским законом о нераспространении

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ США решили ввести новые санкции против компаний из России.

    Как передает Report, их подозревают в деятельности, идущей вразрез с американским законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

    Перечень появился на сайте издания Federal Register.

    Под карательные меры попадают тульское конструкторское бюро приборостроения, компания «Рособоронэкспорт», самолётостроительная корпорация «МиГ»и не только.

    В новом санкционном перечне США не только российские фирмы, но и компании из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.

    Закон о нераспространении США ввели 15 лет назад в отношении Ирана, затем к нему добавили Сирию и КНДР. В эти страны запретили поставлять товары, услуги и технологии, подпадающие под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

    Минторг США вносит новые компании из России и других стран в санкционный список в связи с конфликтом на Украине.

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