Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ США решили ввести новые санкции против компаний из России.

Как передает Report, их подозревают в деятельности, идущей вразрез с американским законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Перечень появился на сайте издания Federal Register.

Под карательные меры попадают тульское конструкторское бюро приборостроения, компания «Рособоронэкспорт», самолётостроительная корпорация «МиГ»и не только.

В новом санкционном перечне США не только российские фирмы, но и компании из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.

Закон о нераспространении США ввели 15 лет назад в отношении Ирана, затем к нему добавили Сирию и КНДР. В эти страны запретили поставлять товары, услуги и технологии, подпадающие под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

Минторг США вносит новые компании из России и других стран в санкционный список в связи с конфликтом на Украине.