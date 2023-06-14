США разрешили сделки по борьбе с ковидом с Венесуэлой, Ираном и Сирией

Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии, до 14 июня 2024 года.

Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии, до 14 июня 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных генеральных лицензиях.

Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, "связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в целях профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования, связанные с COVID-19)" в эти три страны. Исключение из рестрикций распространяется и на соответствующие сделки, в которых участвуют их правительства. В ряде случаев, отметили в финансовом ведомстве, может потребоваться специальная лицензия от американского Минторга. При этом запрещено предоставлять "любые товары, технологии или услуги для военных, разведки или правоохранительных органов" этих государств.

Кроме того, как указано в документации, исключение из рестрикций не касается венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или контролируемых ею предприятий. Разрешение распространяется на транзакции с ЦБ и Национальной нефтяной компанией Ирана.