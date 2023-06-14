О нас

США разрешили сделки по борьбе с ковидом с Венесуэлой, Ираном и Сирией

США разрешили сделки по борьбе с ковидом с Венесуэлой, Ираном и Сирией Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии, до 14 июня 2024 года.
В регионе
14 июня 2023 г. 20:31
США разрешили сделки по борьбе с ковидом с Венесуэлой, Ираном и Сирией

Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии, до 14 июня 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных генеральных лицензиях.

Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, "связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в целях профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования, связанные с COVID-19)" в эти три страны. Исключение из рестрикций распространяется и на соответствующие сделки, в которых участвуют их правительства. В ряде случаев, отметили в финансовом ведомстве, может потребоваться специальная лицензия от американского Минторга. При этом запрещено предоставлять "любые товары, технологии или услуги для военных, разведки или правоохранительных органов" этих государств.

Кроме того, как указано в документации, исключение из рестрикций не касается венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или контролируемых ею предприятий. Разрешение распространяется на транзакции с ЦБ и Национальной нефтяной компанией Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
14 июня 2023 г. 20:19
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 14:12
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
14 июня 2023 г. 14:10
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
14 июня 2023 г. 12:33
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
14 июня 2023 г. 10:31
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 22:46
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
13 июня 2023 г. 17:58
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
13 июня 2023 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi