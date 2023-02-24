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США расширили список антироссийских санкций

США расширили список антироссийских санкций Министерство финансов США расширило в пятницу санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора, сектора электроники.
В регионе
24 февраля 2023 г. 19:05
США расширили список антироссийских санкций

Министерство финансов США расширило в пятницу санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора, сектора электроники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении финансового ведомства.

В черный список попали входящее в состав госкорпорации Росатом АО "ЮМАТЕКС", ее три дочерних предприятия, одно из которых расположено в Чехии, российская компания UVICOM LTD, АО "Препрег - современные композиционные материалы", ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Препрег-Дубна", АО НИИГРАФИТ, АО "Уральский научно исследовательский институт композиционных материалов" и др.

Рестрикции коснулись также предприятий металлургического сектора и горной промышленности.

Также ограничения введены в отношении некоторых банков РФ. В санкционный список включены в том числе Московский кредитный банк, МТС-банк, банки "Уралсиб", "Зенит" и "Санкт-Петербург". Санкции предусматривают ограничения на проведение некоторых операций с этими финансовыми учреждениями. Минфин США при этом опубликовал генеральную лицензию, разрешающую операции с этими банками до 25 мая 2023 года, для того, чтобы завершить текущие сделки.

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