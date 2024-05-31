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США расширили санкционный список по Ирану

США расширили санкционный список по Ирану Министерство финансов США внесло в санкционный список по Ирану одного гражданина этой страны и четыре юридических лица, связанных с производством беспилотников.
В регионе
31 мая 2024 г. 21:25
США расширили санкционный список по Ирану

Министерство финансов США внесло в санкционный список по Ирану одного гражданина этой страны и четыре юридических лица, связанных с производством беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую информацию распространило Управление по контролю над иностранными активами ведомства.

В американском Минфине считают, что попавшие под вторичные санкции компании "связаны с фирмой Rayan Roshd Afzar, которая поставляла важные детали для иранской программы беспилотных летательных аппаратов БПЛА". В перечень также попал глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) Афшин Харедж Фард.

При помощи новых рестрикций США пытаются "нарушить иранское производство и распространение смертоносных БПЛА". Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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