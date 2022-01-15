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США распространили заявление в связи с турецко-армянскими переговорами

США распространили заявление в связи с турецко-армянскими переговорами Госдепартамент США поприветствовал первую встречу между спецпредставителями Турции и Армении.
В регионе
15 января 2022 г. 13:35
США распространили заявление в связи с турецко-армянскими переговорами

Госдепартамент США поприветствовал первую встречу между спецпредставителями Турции и Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", департамент распространил заявление в связи с переговорами между официальными Анкарой и Ереваном.

"Мы искренне приветствуем турецко-армянские переговоры с привлечением дипломатии двух стран для урегулирования существующих разногласий", - сообщили в госдепартаменте США.

14 января в столице России Москве состоялась первая встреча между спецпредставителем Турции Сардаром Кылыджем и представителем Армении Рубеном Рубеняном.

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